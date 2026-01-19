La moviola di Milan-Lecce | regolare il gol di Füllkrug Su Pulisic nel primo tempo …

Ecco l'analisi della moviola di Milan-Lecce, partita della 21ª giornata di Serie A 2025-2026 conclusa con il risultato di 1-0. Si conferma regolare il gol di Füllkrug al 76’. Per quanto riguarda il primo tempo, vengono esaminati i momenti chiave, tra cui l’azione di Pulisic. Un’analisi dettagliata che chiarisce le decisioni arbitrali e le situazioni più discusse della partita.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Per la 'rosea' prestazione sufficiente, voto 6, per l'arbitro del match, il signor Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine. Ha diretto una "partita semplice, in cui ha lasciato giocare un po' troppo", ma dove sostanzialmente se l'è cavata bene. Ma andiamo a guardare tutti i momenti 'incriminati' di Milan-Lecce. Al 7’ qualche protesta del Milan per un intervento di Jamil Siebert su Christian Pulisic in piena area di rigore salentina: per il quotidiano sportivo nazionale, un contatto leggerissimo, quindi è stato giusto far proseguire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

L'analisi di Luca Marelli sulla moviola di Milan-Sassuolo evidenzia episodi chiave, tra cui il gol regolare di Pulisic e il rigore negato ai neroverdi. L'intervento approfondisce le decisioni arbitrali che hanno suscitato discussioni e polemiche, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Segui la diretta gol della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, gol e moviola. In questa partita, il tedesco Fullkrug segna il primo gol e decide l'incontro tra Milan e Lecce. Restate aggiornati per tutte le cronache e le analisi delle sfide di oggi, in un appuntamento dedicato alla massima serie del calcio italiano.

