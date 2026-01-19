La missione in Libia | il porto di Misurata nuovo asse di sviluppo

La missione in Libia si concentra sul potenziamento del porto di Misurata, elemento chiave per lo sviluppo economico dell’area. Oltre alla formazione, si investe nelle infrastrutture per favorire la crescita sostenibile. Il Piano Mattei rappresenta un’opportunità per rafforzare i rapporti e promuovere un nuovo impulso all’economia del Sud del mondo, aprendo prospettive di collaborazione e progresso durature.

Formazione, ma anche infrastrutture. Il Piano Mattei apre scenari sempre più grandi ed importanti nell’economia del Sud del mondo. E la prima pietra del nuovo porto di Misurata in Libia è un esempio di come l’Italia sia sempre più protagonista in questa evoluzione. E non è certamente un caso, il fatto che il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani abbia voluto presenziare alla cerimonia con una precisa delega del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: sulla Misurata Free Zone insieme alla bandiera libica e qatarina sventola anche quella italiana. All’Italia e al Qatar, infatti, che fanno riferimento le società coinvolte nel progetto di ampliamento del porto e nella gestione del terminal contenitori, ossia Msc e Al Maha Qatari Company, alleata storica della compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Italia-Libia, Tajani a Misurata per sviluppo ‘Zona Franca’: “Importante per l’export italiano”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha visitato Misurata, sottolineando l’importanza dello sviluppo della ‘Zona Franca’ per l’export italiano. L’ampliamento del porto e la gestione del terminal container da parte di MSC e della società qatarina Al Maha Qatari Company rappresentano un passo strategico per rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Libia, facilitando gli scambi e stimolando la crescita economica nella regione.

Tajani incontra il premier libico e il primo ministro del Qatar: parte il progetto di sviluppo nel porto di Misurata

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha visitato Misurata, in Libia, per partecipare alla cerimonia di posa della prima pietra del terminal container della “Misurata Free Zone”. Alla presenza del Primo Ministro libico Abdulhameed Mohamed Dabaiba e del Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, l’evento segna l’avvio di un progetto di sviluppo nel porto di Misurata, volto a rafforzare le relazioni e le opportunità economiche nella regione.

