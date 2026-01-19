La maison de la danse di Brindisi ospita il maestro Alen Bottaini

La scuola di danza “La Maison de la Danse” di Brindisi organizza un Esame Interno di Danza, che si terrà domenica 25 gennaio presso la sede di Via Osanna 58. L’evento rappresenta un momento di verifica e crescita per gli allievi, con la partecipazione del maestro Alen Bottaini. Un’occasione importante per approfondire le competenze artistiche e condividere il percorso formativo con la comunità locale.

BRINDISI - La scuola di danza “La Maison de la Danse” di Brindisi annuncia un importante appuntamento dedicato alla formazione e alla crescita artistica dei propri allievi: domenica 25 gennaio presso la sede della scuola, in Via Osanna 58, si terrà un Esame Interno di Danza alla presenza di un.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Le atlete-ballerine de 'La Maison de la Danse’ tre le migliori al mondo

Leggi anche: Esce “La voix de la danse” di Monica Lubinu, il libro-agenda per chi ama la danza

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Simone Tricarico, chef patron di «Thelema - Maison de cuisine»: «La cucina che propongo? Non è la mia, ma quella di tutte le persone che ho incontrato» - E non è da tutti poter dire di aver lavorato con Alain Ducasse, Pascal Barbot e Giancarlo Perbellini. corriere.it