La maison de la danse di Brindisi ospita il maestro Alen Bottaini
La scuola di danza “La Maison de la Danse” di Brindisi organizza un Esame Interno di Danza, che si terrà domenica 25 gennaio presso la sede di Via Osanna 58. L’evento rappresenta un momento di verifica e crescita per gli allievi, con la partecipazione del maestro Alen Bottaini. Un’occasione importante per approfondire le competenze artistiche e condividere il percorso formativo con la comunità locale.
BRINDISI - La scuola di danza "La Maison de la Danse" di Brindisi annuncia un importante appuntamento dedicato alla formazione e alla crescita artistica dei propri allievi: domenica 25 gennaio presso la sede della scuola, in Via Osanna 58, si terrà un Esame Interno di Danza alla presenza di un.
