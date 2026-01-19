La madre di Valeria Marini | La lite è durata poco ma lei fa tragedie Tiene al nostro rapporto più di me

Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ha commentato la recente crisi tra madre e figlia, smentendo le narrazioni di un lungo isolamento. Secondo lei, la lite è stata breve e la relazione tra loro rimane forte. Orrù sottolinea che Valeria tiene molto al loro rapporto, ridimensionando così le tensioni pubblicamente riportate.

Gianna Orrù ridimensiona il racconto del gelo con la figlia Valeria Marini, spiegando che la distanza tra loro è durata meno di quanto la showgirl ha pubblicamente raccontato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Valeria Marini e sua madre fanno pace: i veri motivi della lite, la truffa e i 300mila euro persiValeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno recentemente riappacificato i rapporti, dopo anni di tensioni e incomprensioni.

