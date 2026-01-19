La guerra dell’asciugamano in Marocco-Senegal | perché i raccattapalle e Saibari hanno quasi aggredito il secondo portiere Diouf

La partita tra Marocco e Senegal è stata segnata da numerosi episodi controversi, tra gol annullati e rigori discutibili. La tensione ha portato a un alterco tra raccattapalle, Saibari e il secondo portiere Diouf. Un match ricco di emozioni e polemiche che ha influenzato il risultato, con il Senegal che ha lasciato il campo e Brahim Diaz protagonista di un rigore sbagliato.

Gol annullati, rigori dubbi, il Senegal che abbandona il campo, Brahim Diaz che fa un cucchiaio “folle” e sbaglia il rigore decisivo. Poi il teatrino delle scuse. Pensavate di aver visto di tutto nella finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal? Invece no, perché c’è stato un episodio meno “pubblicizzato” in diretta tv ma parecchio curioso: la “guerra dell’ asciugamano “. Nel corso di questa Coppa d’Africa infatti il Marocco ha sviluppato una strana abitudine: mandare i raccattapalle dietro la porta avversaria per rubare l’ asciugamano che i portieri tengono solitamente appese alla rete o vicino al palo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La battaglia dell’asciugamano del secondo portiere del Senegal, inseguito dai raccattapalle marocchiniDurante i tempi supplementari di una partita tra Senegal e Marocco, si è verificato un episodio insolito: il secondo portiere senegalese è stato inseguito e ostacolato da raccattapalle marocchini, in un gesto che ha suscitato molte discussioni.

Il Senegal e l'asciugamano voodoo che il Marocco ha provato rubare durante la finaleDurante la finale, il Marocco avrebbe tentato di sottrarre un oggetto particolare: l’asciugamano voodoo di Nwabali, simbolo di potere e protezione secondo i senegalesi.

