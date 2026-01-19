La grottesca Coppa d’Africa e i dubbi sul Marocco | saprà organizzare il Mondiale?

La finale della Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal a Rabat ha suscitato molteplici dubbi e discussioni. La partita, conclusa con eventi inattesi e controversie, ha messo in discussione l’organizzazione e la gestione dell’evento da parte del Marocco. In questo articolo analizzeremo quanto accaduto e le implicazioni per il futuro del Mondiale in Marocco.

Cose mai viste. La finale della 35esima edizione della Coppa d’Africa, giocata tra i padroni di casa del Marocco e il Senegal a Rabat, ha messo in scena una serie di circostanze grottesche, scatenate dopo il novantesimo minuto. Quando, anziché veder scattare il tempo di recupero, è stata inaugurata una fase di tempo isterico. Breve sintesi: gol annullato alla squadra ospite per un fallo in attacco, fischiato con adozione di parametri sul contatto fisico che potrebbero valere per il tennis o la pallavolo; rigore concesso alla squadra di casa per una scorrettezza (?) captata dal Var con la bacchetta del rabdomante; il ritiro dal campo della squadra ospite per proteste e il successivo lungo mercanteggiamento per convincerla a rientrare in campo; l’errore dal dischetto di Brahim Diaz, commesso in un modo che ha scatenato sul web le peggiori dietrologie; e infine, l’imbarazzante momento della premiazione, coi potenti del calcio e della politica che facevano a gara a chi non consegnava il trofeo al Senegal. 🔗 Leggi su Lettera43.it

