La Groenlandia e l’incredibile guerra dei cani da slitta Tolto l’invito alla gara per l’inviato speciale di Trump

La Groenlandia, al centro di tensioni internazionali, è stata recentemente coinvolta in una serie di eventi che vanno oltre le normali dispute territoriali. Tra questioni geopolitiche e competizioni locali, emerge anche la singolare “guerra dei cani da slitta”, un aspetto meno noto ma significativo di questa complessa situazione. Questa vicenda si inserisce in un contesto di crescente interesse globale, dove le strategie e le rivalità si intrecciano in modo sorprendente.

Milano, 19 gennaio 2026 – Se non ci fosse in ballo il destino del mondo ci sarebbe da ridere. Nella battaglia per il possesso della Groenlandia, dopo i dazi, le truppe europee inviate nel Paese artico, scoppiano anche le “ ripicche ”. “Tu vuoi prendere la Groenlandia? E io non ti invito alla gara per cani da slitta”. Non è uno scherzo. E’ proprio così. La Groenlandia aveva infatti invitato l’inviato speciale di Trump a una gara di cani da slitta (cani da slitta già peraltro oggetto dell’ironia del presidente Usa), ma a seguito delle ultime vicende, ha deciso di ritirare tale invito. Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale La federazione groenlandese delle corse dei cani da slitta ha infatti dichiarato che il nuovo inviato speciale degli Stati Uniti sull'isola artica è stato disinvitato alla sua gara annuale, poiché Washington minaccia ripetutamente di impossessarsi del territorio autonomo danese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Gli Stati Uniti hanno annunciato la nomina di Jeff Landry, attuale governatore della Louisiana, come inviato speciale in Groenlandia. La decisione ha suscitato reazioni, tra cui quella della Danimarca, che ha definito la mossa inaccettabile. La nomina rappresenta un passo importante nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la regione, e potrebbe influenzare le future strategie geopolitiche nella zona.

