La Generazione Z sceglie nuovi modi per affrontare l'inverno, prediligendo maxi sciarpe e foulard come accessori principali. Questi capi, oltre a offrire protezione dal freddo, rappresentano un modo per esprimere stile e personalità. Mentre i cappelli tradizionali perdono appeal, le sciarpe di grandi dimensioni e i foulard si confermano come elementi di tendenza, combinando funzionalità e raffinatezza in modo semplice e sobrio.

P er la GenZ, il classico cappello invernale — dal modello più semplice a quelli con pompon o fantasie colorate — non è più cool. Al suo posto spopolano maxi sciarpe e foulard da annodare sulla testa. Le triangle scarf sono le preferite: abbinate ai vestiti o in contrasto, regalano un look che richiama lo stile delle dive degli anni ’60, ma con un twist decisamente urban e contemporaneo. Tendenza pillbox hat, il cappello più desiderato dell'Inverno 202526. guarda le foto Le sciarpe e i capelli: il fascino della praticità. Questo trend non è solo una scelta estetica, ma anche funzionale. I cappelli possono schiacciare i capelli, elettrizzare le chiome ricce e appiattire le onde naturali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Gen Z rivoluziona l’inverno: maxi sciarpe e foulard diventano il nuovo must-have per proteggersi dal freddo con stile

Balsamo labbra, i migliori per l'inverno e proteggersi dal freddo

Il balsamo labbra è un prodotto essenziale durante l'inverno, ideale per proteggere le labbra dal freddo e dall'aria secca. Grazie alla sua formulazione, aiuta a mantenere le labbra idratate e morbide, prevenendo screpolature e fastidi. Scegliere il balsamo giusto permette di affrontare le basse temperature con maggiore comfort, preservando la salute e il benessere delle labbra in ogni momento.

Come difendersi dal freddo senza rinunciare allo stile con gli 8 cappotti di tendenza per l’inverno 2026

Scopri come proteggerti dal freddo senza rinunciare allo stile con gli 8 cappotti di tendenza per l'inverno 2026. Questa selezione comprende modelli versatili, dal classico over con maxi rever al cappotto militare con collo a imbuto, passando per varianti in lana melange, marroni e modelli a clessidra. Una guida essenziale per scegliere il cappotto giusto, combinando praticità e raffinatezza durante la stagione più fredda.

