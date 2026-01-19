La forza di una donna anticipazioni 20 gennaio | Piril si trasferisce lontano Nezir scopre l' inganno di Suat

La festa di Doruk si trasforma in un campo di battaglia dove vengono a galla segreti e decisioni: da Piril che si lascia convincere a trasferirsi all'estero a Nezir che vuole parlare con Suat. Ecco cosa succederà il 20 gennaio nella dizi turca di Canale 5. Nella nuova puntata de La forza di una donna, in onda su Canale 5 il 20 gennaio alle ore 16.00, la festa di Doruk sarà segnata da nuove tensioni e decisioni difficili da prendere. Bahar e Sarp finiranno nuovamente al centro di uno scontro acceso, mentre Nezir interverrà per risolvere un imprevisto che rischia di bloccare la cerimonia. Emergono anche verità scomode che faranno prendere scelte non proprio facili ai protagonisti della dizi turca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

