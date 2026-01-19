La fine di gennaio si fa sentire | Lecco torna nella morsa del freddo

A fine gennaio, Lecco si trova nuovamente sotto l’effetto delle basse temperature. Nei prossimi giorni, le condizioni meteorologiche porteranno un calo delle temperature massime, che resteranno intorno ai 6-7°C per tutta la settimana. Questa situazione evidenzia l’arrivo di un’ondata di freddo tipica del periodo, influenzando le temperature e le condizioni climatiche della zona.

Il sole lascia progressivamente il posto alle nuvole. Temperature nuovamente in calo nei prossimi giorni, valori massimi intorno ai 5-6° C Lecchese nuovamente nella morsa del freddo. Da oggi infatti si verificherà un calo delle temperature massime, che per tutta settimana non supereranno valori attorno ai 5-6° C. Progressivo aumento della nuvolosità. A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 1.122 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La morsa del freddo non molla: codice giallo attivo fino al’8 gennaio

La Toscana si trova ancora sotto l’effetto delle basse temperature, con un codice giallo attivo fino all’8 gennaio. Le previsioni indicano un ulteriore calo delle temperature minime, accompagnato da gelate diffuse che potrebbero influire sulle attività quotidiane e sulla sicurezza. È importante prestare attenzione alle allerte meteo e adottare le necessarie precauzioni per affrontare il freddo durante questo periodo.

