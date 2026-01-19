La finanza sostenibile La ’biodiversità’ nel sistema bancario

Si è svolto presso la Fattoria La Principina a Grosseto il convegno dedicato al ruolo della biodiversità nel sistema bancario. L'evento ha approfondito l'importanza di integrare pratiche sostenibili e rispettose dell'ambiente nelle attività finanziarie, evidenziando come la tutela della biodiversità possa contribuire a un sistema bancario più responsabile e resiliente. Un momento di confronto per promuovere modelli di finanza più sostenibili e consapevoli.

Si è svolto nella sala congressi della Fattoria La Principina a Grosseto, il convegno sul tema 'Il valore della biodiversità nel sistema bancario. A 35 anni dalla legge Amato', organizzato da Banca Tema in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano. "L'iniziativa – spiegano gli organizzatori – ha rappresentato un importante momento di riflessione sul ruolo strategico che la biodiversità, la sostenibilità ambientale e i criteri 'Esg' assumono oggi nelle politiche del sistema bancario e nello sviluppo economico del Paese, e l'importanza della presenza nel mercato finanziario di banche aventi forme giuridiche, modelli di business, dimensioni e finalità imprenditoriali differenti a beneficio dei risparmiatori-investitori e della stabilità sistemica, a trentacinque anni dalla riforma che ha segnato una svolta storica per il sistema bancario italiano".

