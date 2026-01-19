La finale dell’AFCON finisce nel CAOS mentre i giocatori del Senegal escono dal campo in segno di protesta dopo la controversa decisione del Marocco sul rigore deciso in ritardo

La finale dell'AFCON si è conclusa in modo controverso, con i giocatori del Senegal che hanno abbandonato il campo in segno di protesta. La decisione di assegnare un rigore nel finale, decisa con ritardo, ha scatenato tensioni tra le due squadre. L'episodio ha generato discussioni sul rispetto delle regole e sulla gestione delle partite di alto livello, evidenziando le difficoltà nel mantenere ordine in momenti di grande pressione.

2026-01-18 23:15:00 Breaking news: La finale della Coppa d’Africa si è conclusa nel caos e nelle polemiche dopo che i giocatori del Senegal sono usciti dal campo per protesta dopo che un rigore concesso nel finale al Marocco. Le proteste sono scoppiate quando un calcio di rigore è stato assegnato all’ottavo minuto di recupero per un fallo di, portando l’allenatore del Senegal Pape Thiaw a ordinare ai suoi giocatori di uscire dal campo e di entrare nello spogliatoio. Lo stesso Senegal aveva visto un vincitore nel finale annullato nei minuti di recupero per un fallo in fase di preparazione, che non faceva altro che aumentare la frustrazione e le brutte scene a Rabat.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Senegal-Marocco, caos finale: rigore, proteste e squadra negli spogliatoi

La finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con un finale turbolento, caratterizzato da rigori, proteste e momenti di tensione. Il match, disputato allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat, ha visto un lungo recupero che ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un evento che resterà nelle cronache per la sua imprevedibilità e per le controversie emerse negli ultimi minuti di gioco.

Lo straordinario Gueye vince l’AFCON ai supplementari dopo che il rigore fallito di Diaz mentre le proteste dei giocatori oscurano la pazzesca finale

Il Senegal ha conquistato la vittoria nella finale di AFCON contro il Marocco, grazie al gol di Pape Gueye nei supplementari. La partita, caratterizzata da una lunga interruzione e da proteste, si è conclusa con il rigore sbagliato da Diaz nei tempi regolamentari. Un risultato che consacra il Senegal come campione, in una finale memorabile e complessa.

