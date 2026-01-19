La finale della Coppa d'Africa per Nazioni rappresenta un evento di grande rilievo nel panorama sportivo africano. In parallelo, a Milano, l’Ironman Niclas Füllkrug, nonostante un infortunio alla mano, ha segnato a San Siro, risollevando le sorti del suo team contro il Lecce. Due momenti distinti ma entrambi significativi, che mostrano come lo sport possa sorprendere e coinvolgere in molteplici forme.

Nello stesso momento in cui l’ironman Niclas Füllkrug, nonostante l’infrazione ridotta a un dito del piede, segnava a San Siro risolvendo il momentaneo impasse milanista contro il Lecce, allo stadio di Rabat andava in scena il più grande spettacolo del calcio contemporaneo, universale serbatoio di emozioni e imprevedibilità, feuilleton di amore e morte. Quanto accaduto nelle interminabili fasi conclusive di Marocco-Senegal, finale della Coppa d’Africa per Nazioni, è sufficientemente saturo da non poter essere compresso in un racconto standard, che contempli l’hardest thing dei padroni di casa (una delle squadre ormai stabilmente più forti al mondo, e consapevole di esserlo), la saggezza totemica e zen del “Ghosteen” Sadio Mané, il traboccante vaso della VARgogna, i colori irreali di maglie, trucchi e bandiere, il dubbio eterno della scelta di Brahim Diaz e molto altro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Domenica 18 gennaio si disputa la finale della Coppa d'Africa 2025, tra Senegal e Marocco. La partita si svolge a Rabat, al Prince Moulay, e rappresenta l’atto conclusivo di un torneo che ha visto le migliori squadre del continente confrontarsi per il titolo. Questa finale mette di fronte due squadre di grande valore e tradizione, offrendo agli appassionati un incontro di elevata qualità e prestigio.

Coppa d’Africa ogni 4 anni: la Federazione africana accusata di aver deciso senza consultare le Nazioni membro

La decisione della Confederazione Africana di Calcio di programmare la Coppa d’Africa ogni quattro anni ha suscitato critiche, poiché sembra essere stata adottata senza un’adeguata consultazione delle federazioni nazionali. Questa scelta ha generato discussioni sulla trasparenza e sul coinvolgimento delle parti interessate nel processo decisionale, evidenziando le tensioni tra le istituzioni sportive africane e le esigenze dei paesi partecipanti.

