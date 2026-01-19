La finale Coppa d’Africa su Sportitalia batte anche ascolti di alcuni big della tv

La finale di Coppa d’Africa trasmessa su Sportitalia ha riscosso un’ampia attenzione, superando i propri record di ascolto. L’evento ha attirato un pubblico significativo, dimostrando come anche canali meno tradizionali possano competere con i grandi nomi della televisione italiana in un contesto sportivo di rilievo. Un risultato che evidenzia l’interesse crescente per le competizioni internazionali e l’importanza di una programmazione diversificata.

Sportitalia vola grazie alla finale di Coppa d’Africa, che supera i record storici e si impone nella domenica sera contro i colossi della televisione italiana. L’epilogo della 35ª edizione della Coppa d’Africa non ha consegnato soltanto un trofeo al Senegal, ma ha sancito un vero e proprio cambio di paradigma nel panorama televisivo italiano. La finale contro il Marocco, trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia, si è trasformata in un evento di portata storica per l’emittente di Michele Criscitiello, capace di polverizzare ogni precedente record d’ascolto e di sfidare apertamente i colossi della televisione generalista durante una domenica sera dominata dal calcio nazionale,. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - La finale Coppa d’Africa su Sportitalia batte anche ascolti di alcuni big della tv Coppa d’Africa 2025: il programma dei quarti di finale in diretta esclusiva su SportitaliaLa Coppa d’Africa 2025, in corso in Marocco, si avvicina alle fasi finali. Leggi anche: La Coppa d’Africa 2025 è in diretta e in esclusiva su Sportitalia: il programma della 1a giornata Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Coppa d’Africa 2026, il Senegal vince una finale folle: Marocco sconfitto 1-0 - Il Senegal vince la Coppa d'Africa in finale contro il Marocco a Rabat. msn.com

Dopo la delusione della finale di Coppa d’Africa Mbappé ha cercato Brahim Diaz senza successo, ma Hakimi gli ha raccontato tutto: “Ho passato metà della notte al telefono con lui” - facebook.com facebook

Su Sportitalia analisi tecnica della finale di Coppa d'Africa direttamente dall'iperspazio. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.