La fidanzata di Zouhair Atif e l’omicidio dell’amico | Tutto per una stupida foto di terza elementare

La fidanzata di Zouhair Atif parla oggi per spiegare l’omicidio del suo amico Youssef. La ragazza ha messo sui social network due storie. Nella prima spiega di essere stata interrogata dalla polizia e fa appello a chi ha visto l’omicidio: chi sa scriva, esorta. «E per favore niente gossip, non sono complice», aggiunge poi. Secondo la prima ricostruzione il 18enne ha ucciso il coetaneo Abanoub Youssef per una foto che lo ritraeva insieme alla fidanzata. «Sì, sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita», ha scritto Anna in due storie su Instagram poche ore dopo l’omicidio del suo amico Aba.🔗 Leggi su Open.online

Zouhair Atif, la fidanzata: «Non inventate gossip sulla morte di Abu Youssef, ho fatto di tutto per evitare il litigio tra loro»

«L’ho ucciso per quelle foto», la confessione di Zouhair Atif. Le coltellate a scuola dopo la chat con la fidanzata: cosa rischia adesso

