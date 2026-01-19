La Fiamma Olimpica arriva a Monza | il percorso
Il 4 febbraio, Monza ospiterà un evento speciale con l’accensione della Fiamma Olimpica in piazza Trento e Trieste. Questa cerimonia rappresenta un momento di grande rilevanza per la città, che si prepara ad accogliere l’atmosfera delle Olimpiadi. Il percorso della Fiamma Olimpica si svilupperà lungo la piazza, coinvolgendo la comunità e sottolineando l’importanza dello sport e dell’unione tra le persone.
Monza si prepara a vivere una serata storica all’insegna dello sport: mercoledì 4 febbraio, in piazza Trento e Trieste verrà acceso il braciere olimpico.L’ingresso della Fiamma in cittàLa Fiamma Olimpica farà il suo ingresso a Monza intorno alle 18.30, provenendo da Lissone. Il primo stop avverrà.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Arriva la fiamma olimpica a Novara: il percorso e i tedofori
L’arrivo della fiaccola olimpica a Novara rappresenta un momento di condivisione e sportività. Durante il pomeriggio, 29 tedofori locali accompagneranno la torcia in un percorso attraverso la città, simbolo dei valori dei Giochi Olimpici. Un’occasione per celebrare la tradizione sportiva e coinvolgere la comunità in un evento che unisce storia, cultura e spirito olimpico.
La fiamma olimpica arriva a Genova: percorso, orari e divieti
Il 9 gennaio Genova accoglie la fiamma olimpica, ultima tappa del percorso iniziato in Grecia e proseguito attraverso diverse città italiane. La cerimonia segna un momento importante in vista delle Olimpiadi di Milano 2026. Di seguito, vengono illustrati il percorso, gli orari e i divieti previsti per garantire un evento sicuro e ordinato per cittadini e visitatori.
Il Veneto ha accolto con grande entusiasmo l’arrivo della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026: Verona ha abbracciato il sogno a cinque cerchi. La Fiamma Olimpica in Arena ha acceso i nostri sogni: un momento indimenticabile che h - facebook.com facebook
