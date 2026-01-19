La festa di Sant' Agata | il barocco danzante

La festa di Sant'Agata è una tradizione radicata nel tempo, caratterizzata da un ricco patrimonio simbolico e culturale. Attraverso processioni e eventi, questa celebrazione riflette la storia e le usanze della comunità, mantenendo viva la memoria della santa patrona. Un appuntamento che unisce fede e tradizione, rappresentando un momento di identità e continuità per la città.

La festa di Sant’Agata è un rituale barocco, arricchito da una simbologia che si perde nella notte dei tempi. Se conosci già la vita della Santuzza, allora sei pronto per questo nostro secondo itinerario tematico. Tenteremo di decodificare gli elementi di uno dei riti più importanti del mondo cristiano. Per far questo, abbiamo diviso l'evento in due momenti: 1) Assisteremo ad una rassegna multimediale di immagini dedicate alla festività di Sant'Agata (durata circa 30 minuti),all'interno dello spazio della Chiesa della Badia di S.Agata. 2) A seguire, ripercorreremo luoghi agatini, dalla Basilica Cattedrale a Piazza Stesicoro, e approfondiremo la storia delle candelore e il loro rapporto con i rituali pagani, spiegheremo il significato del fuoco e della cera, cercheremo di chiarire il perché della natura “collettiva” di una delle più maestose feste devozionali del mondo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: La festa di Sant'Agata: alba a Palazzo Biscari

Festa di Sant’Agata, al via domenica i matinée musicali a Palazzo degli Elefanti

Domenica 18 gennaio, alle ore 11, prende il via al Palazzo degli Elefanti il ciclo di matinée musicali organizzato dall’amministrazione Trantino in occasione della Festa di Sant’Agata 2026. L’evento offre un’occasione di musica e cultura, inserendosi nel calendario delle celebrazioni in modo semplice e rispettoso, per valorizzare il patrimonio locale e coinvolgere la comunità in modo sobrio e partecipato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sant’Antonio, la tradizione si rinnova. Festa grande tra eventi e celebrazioni. In tanti alla benedizione degli animali - Iniziative culturali, gastronomiche e ludiche, concerti, spettacoli, visite guidate. msn.com