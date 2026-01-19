La ferrovia faentina torna interamente percorribile de Pascale | Traguardo importante E ora il diretto Firenze-Ravenna

Da oggi, la ferrovia Faentina è nuovamente interamente percorribile, collegando Faenza a Firenze attraverso il Mugello. Questa linea storica, nota come transappenninica, rappresenta un importante collegamento tra la Romagna e la Toscana. Il ritorno alla piena operatività è stato accolto come un traguardo significativo, aprendo nuove opportunità di mobilità tra le due regioni e migliorando i collegamenti ferroviari locali.

Da oggi, lunedì, torna interamente percorribile la Faentina: una linea ferroviaria storica, una vera e propria “transappenninica” che collega la Romagna, partendo da Faenza, con la Toscana, arrivando a Firenze, attraverso il Mugello. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha riaperto il tratto compreso fra le stazioni di Marradi e Crespino sul Lamone terminando, in anticipo sui tempi previsti, i lavori (valore complessivo 7,5 milioni di euro) per il totale ripristino dell’infrastruttura, interessata dal maltempo che nel marzo scorso aveva colpito il versante appenninico toscano. La linea aveva subito precedenti danni anche a causa dell’alluvione di maggio 2023 in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Treni, il 19 gennaio riapre interamente la Faentina

Il 19 gennaio 2026, la linea Faentina sarà completamente riaperta al traffico ferroviario, con l’apertura anticipata di due mesi rispetto alle previsioni. La tratta Crespino del Lamone-Marradi tornerà operativa, migliorando i collegamenti tra le zone interessate. Questa riapertura rappresenta un passo importante per il ripristino dei servizi ferroviari sulla linea, offrendo maggiore mobilità e connettività per i viaggiatori. Treni, riapre interamente la Faentina: ecco quando

A partire dal 19 gennaio, la linea ferroviaria Faentina tornerà completamente operativa, includendo anche la tratta tra Crespino del Lamone e Marradi. La riapertura favorisce il collegamento tra le aree interessate, migliorando la mobilità e l’efficienza dei servizi ferroviari nella zona. Questa riqualificazione rappresenta un passo importante per il potenziamento della rete e la riattivazione delle connessioni tra i territori coinvolti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Torna pienamente operativa la Faentina, la linea ferroviaria “transappenina” che collega Faenza e Firenze - De Pascale e Giani (Toscana) sul treno del viaggio inaugurale: «Stiamo lavorando a un collegamento diretto con Ravenna» ... ravennaedintorni.it

A bordo del treno della Faentina. La ripresa della circolazione ferroviaria sull’intera linea, compresa la Marradi–Crespino del Lamone. Il treno torna a unire comunità, lavoro e mobilità quotidiana. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.