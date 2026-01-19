La favola di Fiorelli | La Visma-Lease a Bike è come il Real Madrid

La storia di Filippo Fiorelli, arrivato alla Visma-Lease a Bike all’età di 31 anni, rappresenta una scelta significativa nel panorama sportivo. Un trasferimento che, pur in modo discreto, sottolinea l’importanza di ogni passo nel percorso di un atleta. Questa favola moderna dimostra come le decisioni più semplici possano avere un impatto duraturo, confermando che, anche lontano dai riflettori, le storie di passione e dedizione restano al centro del racconto.

Roma, 19 gennaio 2026 – Ci sono colpi di mercato destinati a stravolgere la geografia delle squadre e a far sognare gli appassionati e ce ne sono altri che passano più in sordina, ma non per questo non sono da annoverare nell'elenco delle favole: è il caso di Filippo Fiorelli, che a 31 anni approda alla Visma-Lease a Bike e lo fa con il massimo entusiasmo possibile. Le dichiarazioni di Fiorelli. Per il siciliano una vita trascorsa nell'attuale Bardiani CSF 7 Saber prima della chiamata presso una delle formazioni più forti e potenti del panorama World Tour, con la quale debutterà già nel Tour Down Under 2026 insieme al giovanissimo Pietro Mattio per essere a disposizione del capitano Matthew Brennan: la fatica non spaventa Fiorelli, che in sede di presentazione non ha nascosto la felicità per un contratto che sa quasi di premio alla carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

