Le recenti estrazioni del Lotto e del 10eLotto hanno regalato numerose vincite in Lombardia, con un totale di oltre 149mila euro, secondo quanto riportato da Agimeg. Tra queste, spicca un'importante vincita di 30mila euro nella provincia di Monza e della Brianza. Un risultato che testimonia come il gioco possa rappresentare un'opportunità di fortuna, senza eccessivi clamori o sensationalismi.

Le ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto hanno portato in Lombardia una pioggia di vincite: si tratta di oltre 149mila euro, come ha riportato Agimeg.Le vincite in BrianzaA Cavenago di Brianza, un fortunato giocatore del Lotto ha centrato un terno (3,4,17) sulla ruota di Milano portando a.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: La dea bendata bacia la Brianza: vinti 54mila euro

La dea bendata bacia Nettuno, vinti 20mila euro al 10Elotto

Nell’estrazione di giovedì 18 dicembre, un giocatore di Roma ha vinto oltre 23mila euro al 10eLotto, contribuendo a una giornata di festeggiamenti per il Lazio. La dea bendata ha baciato Nettuno, portando una vincita significativa e confermando l’interesse per il gioco. La fortuna sorride ancora una volta ai giocatori della regione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La dea bendata bacia la Brianza: vinti 30mila euro - A Cavenago di Brianza, un fortunato giocatore del Lotto ha centrato un terno (3,4,17) sulla ruota di Milano portando a cassa ben 10. monzatoday.it