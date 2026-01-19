La Crusca incorona la parola giovane del 2025 | è chill

La Crusca ha scelto “chill” come parola dell’anno 2025, segnalando l’affermazione di nuovi linguaggi tra i giovani. Espressioni come “Bro stai nel chill” o “Amo questo è cringe” sono sempre più comuni, riflettendo un modo di comunicare informale e in evoluzione. Questi termini rappresentano una componente importante del lessico contemporaneo e della cultura giovanile, contribuendo a tracciare i cambiamenti linguistici in atto.

Firenze, 19 gennaio 2026 – "Bro stai nel chill", "Amo questo è cringe", "Fra io bobbo", potrebbe capitarvi di sentir dire fra i ragazzi, e non capirci assolutamente nulla. Il linguaggio eppure evolve, è materia viva, e bisogna stare al passo. E così l' Accademia della Crusca sceglie tutti gli anni la parola "giovane" dell'anno. La parola "giovane" del 2025. È " chill " la parola "giovane" del 2025, selezionata dall'Accademia della Crusca tra quelle più gettonate a metà anno a scelta tra: amo, aura, bobbare, bro, broski, chill, cringe, fra, letsgoski, rimasto, slay. Il termine è quello che è stato scelto nell'ambito dell'iniziativa che ha invitato i ragazzi a votare le parole o le espressioni più significative dell'uso giovanile per quest'anno.

