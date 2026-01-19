La Coppa d'Africa rovina l'amicizia tra Gueye e Hakimi | si chiude con uno sgarbo imperdonabile

Durante la finale tra Senegal e Marocco, i calciatori Gueye e Hakimi, ex compagni al PSG, sono stati protagonisti di un confronto acceso che ha intaccato la loro amicizia. L’episodio si è concluso con uno sgarbo, lasciando un segno nell’ambiente calcistico e evidenziando come una competizione possa mettere in discussione anche rapporti consolidati.

I due ex compagni al PSG Gueye e Hakimi protagonisti di un faccia a faccia nella finale tra Senegal e Marocco, chiusosi poi con uno sfottò.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

