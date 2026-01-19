La Coppa d'Africa rovina l'amicizia tra Gueye e Hakimi | si chiude con uno sgarbo imperdonabile

Durante la finale tra Senegal e Marocco, i calciatori Gueye e Hakimi, ex compagni al PSG, sono stati protagonisti di un confronto acceso che ha intaccato la loro amicizia. L’episodio si è concluso con uno sgarbo, lasciando un segno nell’ambiente calcistico e evidenziando come una competizione possa mettere in discussione anche rapporti consolidati.

Coppa d’Africa, Senegal campione: Marocco ko ai supplementari tra caos rigore e proteste Decisivo un gol di Pape Gueye nei primi minuti dell'extra-time, al termine di una partita incredibile e carica di episodi, chiusa solo oltre il 120' - facebook.com facebook

Calcio: caos Coppa d'Africa, il Senegal si scusa ma è in arrivo stangata. Thiaw: 'Errore ritirare la squadra'. La lite anche per l'asciugamano e Dakar accusa il Marocco VIDEO #ANSA x.com

