Nuovi sviluppi emergono nel caso di Chiara Petrolini, giovane di Traversetolo accusata di aver ucciso e sepolto due neonati. La consulente della 22enne ha evidenziato che non è certo che il primo figlio sia nato vivo. La vicenda desta attenzione e si approfondiscono gli aspetti investigativi e giudiziari relativi alla vicenda.

Emergono nuovi dettagli sul caso di Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di aver ucciso e sepolto i cadaveri di due figli neonati. "Non possiamo escludere che il decesso del primo figlio, partorito nel 2023, sia stata una morte endouterina fetale, assolutamente non possiamo dire che questo bimbo 'sicuramente non è nato morto'", ha detto nella nuova udienza davanti alla Corte d'Assise di Parma la dottoressa Immacolata Blasi, ginecologa e consulente medica di parte della difesa di Chiara Petrolini. La visita della ginecologa a fine agosto 2024. La dottoressa Blasi visitò la ragazza a fine agosto 2024, dopo il parto del secondo figlio, morto dissanguato dopo il taglio del cordone ombelicale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La consulente di Chiara Petrolini: "Non è certo che il primo figlio sia nato vivo"

Leggi anche: Chiara Petrolini, il consulente: "Non ha disturbi psichiatrici"

Leggi anche: Chiara Petrolini, uno dei neonati morti a Parma era vivo dopo il parto: "Ha respirato, forse ha pianto"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Neonati sepolti, la consulente di Chiara Petrolini: "Non è certo che il primo figlio sia nato vivo" - "Assolutamente non possiamo dire che questo bimbo 'sicuramente non è nato morto'", ha detto davanti alla corte d'Assise la dottoressa Immacolata Blasi, ginecologa e consulente medica di parte della di ... msn.com