La commemorazione per Rigopiano | Processo nato male tante colpe

La commemorazione per Rigopiano ha evidenziato come il processo abbia avuto un avvio problematico, con molte responsabilità ancora da chiarire. È importante sottolineare che le colpe non possono essere attribuite esclusivamente al Comune o alla Provincia, ma coinvolgono anche la Regione. Un percorso di giustizia che richiede un’analisi approfondita e una presa di responsabilità condivisa per evitare che simili tragedie si ripetano.

"Non può finire così, la colpa non può ricadere soltanto sul piccolo Comune o sulla Provincia. Ci sono responsabilità anche in capo alla Regione, e lo sappiamo tutti". Così Gianluca Tanda, coordinatore dei familiari delle vittime di Rigopiano e fratello di Marco, il 25enne pilota Ryanair originario di Castelraimondo, tra i 29 morti della tragedia, nel giorno della commemorazione a nove anni dal disastro. "Oggi (ieri, ndr) – ha detto Tanda – viviamo questa commemorazione con lo spirito di guardare a loro (alle vittime, ndr), poi ci sarà l’11 febbraio, il giorno della sentenza dell’appello bis, e speriamo che almeno ciò che è rimasto si concretizzi in delle condanne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rigopiano, la commemorazione a 9 anni dalla tragedia dell’hotel. L’11 febbraio la sentenza del processo bis

Il 18 gennaio 2017, l’hotel Rigopiano fu travolto da una valanga di circa 120.000 tonnellate, causando una tragedia che segnò profondamente la comunità. A nove anni da quei fatti, si svolge una cerimonia commemorativa, mentre l’11 febbraio è prevista la sentenza del processo bis. Questa ricorrenza invita a riflettere sulla tragedia e sul percorso di giustizia ancora in corso.

Rigopiano, nove anni dopo la tragedia: oggi la commemorazione delle 29 vittime

Il 18 gennaio 2023 ricorre il nono anniversario della tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, avvenuta nel 2017. In questa occasione si rinnova il ricordo delle 29 vittime, simbolo di una delle più gravi calamità naturali nella regione. La commemorazione rappresenta un momento di riflessione e di memoria per le famiglie colpite e la comunità locale.

