La Civitanovese passa a Matelica I padroni di casa si svegliano tardi
La Civitanovese ottiene una vittoria in trasferta contro il Matelica, che si presenta in campo con un ritmo meno intenso rispetto agli avversari. La partita si conclude con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Ginestra e Montella, mentre per il Matelica segnano Bucari e Lapi. Una prestazione che permette alla Civitanovese di portare a casa i tre punti in un incontro caratterizzato da un buon equilibrio in campo.
Matelica 1 - 2 Civitanovese Ginestra, Montella (41' st Pecci), Bucari, Lapi (35' st Carsetti), Marino, Mengani N., Mengani E. (9' st Antonioni), Tomas Caleir, Tittarelli, D'Errico (26' st Bonvin), Pedrini. All. Scandurra. CIVITANOVESE: Servalli, Lorenzoni, Baiocco (42' st Marietti), Visciano, Martiarena, Romero, Nacciarriti (9' st Candia), D'Ancora, De Arriba (39' st De Oliveira), Franco (26' st Piccinin), Malaccari (17' st Pompili Pagliari). All. Marinelli. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Reti: 43' Romero, 20' st De Arriba Galdo, 29' st Tittarelli. La Civitanovese passa a Matelica e trova una bella boccata d'ossigeno.
Civitanovese, un addio. Tittarellli verso Matelica
La Civitanovese si prepara a salutare un pilastro e ad accogliere un nuovo volto. Con il girone di ritorno alle porte, il club si trova in un momento di cambiamenti, tra partenze e arrivi. Un addio che lascia il segno e una nuova sfida all'orizzonte, mentre la squadra si prepara a scrivere il proprio cammino verso la seconda parte della stagione.
