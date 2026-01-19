La Civitanovese ottiene una vittoria in trasferta contro il Matelica, che si presenta in campo con un ritmo meno intenso rispetto agli avversari. La partita si conclude con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Ginestra e Montella, mentre per il Matelica segnano Bucari e Lapi. Una prestazione che permette alla Civitanovese di portare a casa i tre punti in un incontro caratterizzato da un buon equilibrio in campo.

Matelica 1 - 2 Civitanovese Ginestra, Montella (41’ st Pecci), Bucari, Lapi (35’ st Carsetti), Marino, Mengani N., Mengani E. (9’ st Antonioni), Tomas Caleir, Tittarelli, D’Errico (26’ st Bonvin), Pedrini. All. Scandurra. CIVITANOVESE: Servalli, Lorenzoni, Baiocco (42’ st Marietti), Visciano, Martiarena, Romero, Nacciarriti (9’ st Candia), D’Ancora, De Arriba (39’ st De Oliveira), Franco (26’ st Piccinin), Malaccari (17’ st Pompili Pagliari). All. Marinelli. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Reti: 43’ Romero, 20’ st De Arriba Galdo, 29’ st Tittarelli. La Civitanovese passa a Matelica e trova una bella boccata d’ossigeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Civitanovese passa a Matelica. I padroni di casa si svegliano tardi

Civitanovese, un addio. Tittarellli verso Matelica

La Civitanovese si prepara a salutare un pilastro e ad accogliere un nuovo volto. Con il girone di ritorno alle porte, il club si trova in un momento di cambiamenti, tra partenze e arrivi. Un addio che lascia il segno e una nuova sfida all'orizzonte, mentre la squadra si prepara a scrivere il proprio cammino verso la seconda parte della stagione.

Leggi anche: Cremona si sveglia tardi. Al PalaRadi passa. Derthona (71-76)

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Civitanovese passa a Matelica. I padroni di casa si svegliano tardi - matelica 1 civitanovese 2 : Ginestra, Montella (41’ st Pecci), Bucari, Lapi (35’ st Carsetti), Marino, Mengani N. ilrestodelcarlino.it