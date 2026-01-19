La città dove non ci si annoia | Una fontana che spruzza allegria per essere felici

La città dove non ci si annoia è arricchita da una fontana che spruzza allegria, simbolo di gioia quotidiana. Questa poesia, realizzata dagli studenti delle classi 3 C e 3 A della scuola primaria “Agostino Ammanati” sotto la guida della docente Roberta Romeo, racconta la città dei desideri in modo semplice e sincero. Un omaggio alla creatività dei giovani e alla bellezza di un luogo che invita alla felicità.

Una poesia per raccontare la città dei desideri. E’ stata creata dagli studenti delle classi 3 c e 3 A della scuola primaria “Agostino Ammanati“, coordinati dalla docente Roberta Romeo. La poesia di intitola “ La non noia “ e descrive tutte le possibilità che potrebbe offrire la città ideale ai bambini per non annoiarsi mai e trovare sempre nuovi stimoli e curiosità nel mondo che ci circonda. Per loro la città di Prato dovrebbe essere così. La “non noia” sapete cosa è? E’ uscire in strade silenziose per assaggiare cose deliziose e’ incontrare una fontana che spruzza allegria per giocare felici e in armonia basta un gesso colorato per trasformare tutto in un mondo fatato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

