La Cassa dei farmacisti, Enpaf, introduce un nuovo modello generazionale per rispondere alle sfide di un contesto in evoluzione. In un periodo di invecchiamento della popolazione e di crescenti difficoltà di accesso al mondo del lavoro, l’ente mira a rafforzare la propria governance previdenziale, sostenendo un equilibrio tra le esigenze delle nuove generazioni e la sostenibilità del sistema.

IN UN CONTESTO segnato dal progressivo invecchiamento della popolazione, dall’evoluzione dei percorsi professionali e dalle difficoltà di ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, l’Enpaf, la cassa di previdenza dei farmacisti, sceglie di rafforzare il proprio modello di governance previdenziale. Il cda ha deliberato l’istituzione di tre osservatori permanenti dedicati a giovani, farmacisti specializzandi e pensionati con l’obiettivo di leggere in modo approfondito e sistematico le trasformazioni della professione attraverso tutte le tappe salienti del percorso dei farmacisti. E così orientare politiche previdenziali e di welfare sempre più mirate, eque e sostenibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La cassa dei farmacisti lancia il nuovo modello generazionale

Cna Toscana Centro lancia l’allarme: "La deindustrializzazione è realtà. Ora un nuovo modello di sviluppo"

Cna Toscana Centro evidenzia una crisi di lunga durata: la deindustrializzazione che ha colpito l’area di Prato e Pistoia. Per affrontare questa sfida, si propone di puntare su settori di eccellenza come il distretto ferroviario e di valorizzare i percorsi ITS, al fine di sviluppare nuove opportunità e figure professionali qualificati.

Leggi anche: Nuovo sciopero e presidio dei farmacisti per il contratto: "Federfarma torni al tavolo di trattativa coi sindacati"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Emergenza rifiuti a Roma. Federfarma attacca Comune e Ama: “Situazione grottesca, non ritirano i rifiuti e intanto fanno cassa sulla pelle dei farmacisti” - Il sindacato dei titolari di farmacia denuncia come “il Comune sta facendo cassa con i suoi stessi disservizi e sulla pelle dei farmacisti. quotidianosanita.it

16-01-2026. Da oggi il nostro "Comitato No Enpaf obbligatorio Farmacisti dipendenti e disoccupati" collabora con il COAS (Coordinamento Azione Sindacale Medici Dirigenti) contro il doppio obbligo previdenziale INPS-CASSA. Speriamo di intraprendere insi facebook