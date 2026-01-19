La Casa di Comunità ’raddoppia’ ecco lo sportello distaccato

A Ceriano Laghetto apre uno sportello distaccato della Casa di Comunità di Lentate sul Seveso. Il nuovo servizio sarà disponibile ogni mercoledì, a partire dalle 8, offrendo un punto di accesso più vicino per i cittadini. Questa iniziativa mira a migliorare i servizi di assistenza e supporto, facilitando gli incontri e le consultazioni senza dover raggiungere la sede principale.

Apre a Ceriano Laghetto lo sportello distaccato della Casa di Comunità di Lentate sul Seveso. Il servizio è attivo ogni mercoledì, dalle 8.30 alle 13. Nella sede del Polo sociale che già ospita l'Ambulatorio medico temporaneo, in via Cadorna 10, saranno disponibili attività di accoglienza, orientamento e prima valutazione del bisogno di salute della persona. Si potrà avere supporto nell'attivazione dei servizi per i cittadini che vivono in una situazione di fragilità, con necessità di essere presi in carico dalla rete dei servizi sociosanitari. Inoltre, allo stesso sportello verranno raccolte le richieste di attivazione Adi (assistenza domiciliare integrata), di forniture protesiche e di farmacia territoriale.

