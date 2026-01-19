la cantante americana parla di quando il cibo era il nemico

Demi Lovato ha condiviso il suo percorso di recupero dai disturbi alimentari, evidenziando come il cibo, che per anni era stato considerato un nemico, sia diventato un alleato. La cantante americana ha trovato supporto e conforto in cucina, un ambiente in cui ha riscoperto un rapporto più equilibrato con il cibo. La sua esperienza offre uno sguardo sincero sulla sfida di superare i problemi legati all’alimentazione.

P er anni, per Demi Lovato il cibo è stato «il nemico». Ma la cantautrice americana, che ha raccontato apertamente il proprio percorso di recupero dai disturbi del comportamento alimentare, ha raccontato di aver trovato un aiuto inatteso proprio in cucina. Cucinare, ha detto pochi giorni fa intervenendo al podcast Not Gonna Lie di Kylie Kelce, le ha permesso di ricostruire un rapporto meno conflittuale con il cibo. Un rapporto basato su controllo consapevole, creatività e presenza mentale. Si tratta di un approccio sempre più studiato anche in ambito scientifico: la cooking therapy. Ecco che cos’è e come funziona. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Quando la ’renga’ era il cibo dei poveri. E Pellegrino Artusi esaltava quella ’da latte’

Un tempo, l’aringa rappresentava il cibo dei poveri, consumato principalmente durante l’inverno. Pellegrino Artusi, celebre gastronomo, esaltava le varietà di aringa, come quella da latte e da uova, riconoscendone il valore culinario. Questa tradizione, ormai dimenticata, rivela come l’aringa fosse un alimento fondamentale nella dieta popolare di un tempo.

