la bibbia letta per 24 ore senza interruzioni

In occasione della Domenica della Parola di Dio, il Settore dell’apostolato biblico dell’Ufficio catechistico diocesano e l’Azione cattolica organizzano la settima edizione della lettura continuativa della Bibbia. Per 24 ore, dalla sera di sabato 24 gennaio alle 17 di domenica 25 gennaio, presso la Chiesa di San Salvatore a Terni, verrà completato il ciclo di lettura del Nuovo Testamento. Un momento di riflessione e condivisione dedicato alla Sacra Scrittura

Per la Domenica della Parola di Dio, il Settore dell’apostolato biblico dell’Ufficio catechistico diocesano insieme all’Azione cattolica diocesana organizzano 24 ore di lettura continuativa della Bibbia, settima edizione concludendo la lettura del Nuovo Testamento, dalle 17 di sabato 24 gennaio alle 17 di domenica 25 gennaio presso la Chiesa di San Salvatore in Terni. "Il Giubileo da poco concluso ci consegna la missione di portare con ancora più convinzione la speranza nelle nostre vite e comunità. Le nebbie che avvolgono le nazioni possono essere rischiarate solo dalla luce e dalla saggezza che viene dall’alto e che certamente tanti uomini e donne di buona volontà sono pronti ad accogliere", spiegano dalla Diocesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

