La battaglia dell'asciugamano del secondo portiere del Senegal inseguito dai raccattapalle marocchini

Durante i tempi supplementari di una partita tra Senegal e Marocco, si è verificato un episodio insolito: il secondo portiere senegalese è stato inseguito e ostacolato da raccattapalle marocchini, in un gesto che ha suscitato molte discussioni. In precedenza, anche Hakimi e Saibari erano coinvolti in azioni contro le regole, evidenziando un episodio che ha attirato l’attenzione per il suo carattere insolito e controverso.

