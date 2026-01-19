La battaglia dell'asciugamano del secondo portiere del Senegal inseguito dai raccattapalle marocchini
Durante i tempi supplementari di una partita tra Senegal e Marocco, si è verificato un episodio insolito: il secondo portiere senegalese è stato inseguito e ostacolato da raccattapalle marocchini, in un gesto che ha suscitato molte discussioni. In precedenza, anche Hakimi e Saibari erano coinvolti in azioni contro le regole, evidenziando un episodio che ha attirato l’attenzione per il suo carattere insolito e controverso.
L'episodio surreale è avvenuto durante i tempi supplementari. I protagonisti di un gesto così antisportivo sono stati prima Hakimi e Saibari poi il grave comportamento dei ball-boy.🔗 Leggi su Fanpage.it
