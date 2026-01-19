Kylian Mbappè | da promessa del Monaco a stella del Real

Kylian Mbappè, nato in Francia, si è affermato come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Dopo aver iniziato la sua carriera al Monaco, ha consolidato la sua fama trasferendosi al Paris Saint-Germain e successivamente al Real Madrid. La partita di questa sera tra Real Madrid e Monaco rappresenta un’occasione importante per il giocatore, che continua a evolversi come uno dei protagonisti del calcio internazionale.

Madrid, 19 gennaio 2026 - La gara di questa sera tra Real Madrid e Monaco non sarà una sfida qualsiasi per Kylian Mbappè. Il pupillo francese ha iniziato il suo cammino nel calcio dei grandi indossando la maglia della squadra del Principato. I suoi primi passi nel professionismo sono avvenuti il 2 dicembre del 2015 nel pareggio casalingo del Monaco contro il Caen per 1-1. Il destino ha voluto che l'allora sedicenne Mbappè entrasse in campo all'ottantottesimo minuto prendendo il posto di Fabio Coentrao, l'ex Real Madrid militava nel Monaco durante quel periodo. Dopo otto giorni il francese esordisce anche in Europa League nella sfida contro il Tottenham terminata 4-1 per gli inglesi.

