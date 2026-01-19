Kurdish Rudaw website reports around 1500 Islamic State members escaped from Syria’s Shaddadi prison

Secondo il sito kurdo Rudaw, circa 1.500 membri dello Stato Islamico sarebbero fuggiti dalla prigione di Shaddadi in Siria. La notizia, confermata da Farhad Shami delle Forze Democratiche Siriane, evidenzia una significativa minaccia alla sicurezza nella regione. La fuga di un così elevato numero di detenuti potrebbe avere implicazioni importanti per la stabilità locale e la lotta contro il terrorismo.

CAIRO, Jan 20 (Reuters) - The Kurdish website Rudaw reported that a spokesperson for the Kurdish-led Syrian Democratic Forces, Farhad Shami, said around 1500 Islamic State members escaped from Syria's Shaddadi prison. Earlier, the Syrian army said "a number of" Islamic State militants had escaped a prison that had been under SDF control in the eastern city of Shaddadi, accusing the SDF of releasing them. The army did not say how many escaped. In precedenza, l'esercito siriano aveva detto che "un certo numero" di militanti dello Stato Islamico era evaso da una prigione che era stata sotto il controllo delle SDF nella città orientale di Shaddadi, accusando le SDF di averli liberati.

