Kelly Doualla pronta per il debutto! 60 metri contro grandi stelle ci sarà anche Mattia Furlani | scelti data e meeting

Kelly Doualla aprirà la propria stagione a Parigi, in occasione di una tappa silver del World Indoor Tour (il secondo circuito internazionale per importanza) in programma domenica 25 gennaio. La Campionessa d’Europa under 20 sui 100 metri ha scelto la capitale francese per inaugurare un’importante annata agonistica, selezionando chiaramente i 60 metri: sul rettilineo della AccorArena, la sedicenne della Pro Patria Milano avrà modo di valutare la qualità del lavoro svolto durante l’inverno e di testare la propria forma fisica. L’azzurra ripartirà da un 2025 eccezionale, durante il quale si era espressa in 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

