Kean e Leao amici fuori dal campo | avvistati insieme durante … | VIDEO

Moise Kean e Rafael Leao sono stati avvistati insieme al termine delle rispettive partite, in un momento di incontro tra amici. I due attaccanti, rispettivamente della Fiorentina e del Milan, sono stati immortalati in un video che mostra il loro scambio di saluti e conversazione. Un’immagine di cordialità e rispetto tra due calciatori di rilievo nel calcio italiano, al di là del campo.

Conosciamo il legame d'amicizia fuori dal campo tra Rafael Leao attaccante del Milan e Moise Kean, attaccante della Fiorentina. Queste le recenti parole della punta Viola sul portoghese: "Sì, sì, perché no? Assolutamente sì. Se lo merita, è un grandissimo giocatore, gli auguro il meglio". Su se Leao potesse vincere il titolo di capocannoniere quest'anno. Rafa, invece, ha risposto di recente alla domanda 'Perché non porti Kean in live?' "Magari. anche al Milan. Io voglio molto bene a Moise, è come un fratello per me. Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti". I due sono usciti insieme dopo le rispettive partite vinte contro il Lecce e contro il Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

