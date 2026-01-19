Katia Ricciarelli | Faccio ancora sogni erotici ma senza dare volti
Katia Ricciarelli, nota cantante e artista, ha recentemente rivelato di continuare a vivere sogni erotici, pur senza visualizzarne i volti. In occasione del suo compleanno, celebrato 40 anni dopo il matrimonio con Pippo Baudo, ha condiviso alcuni ricordi personali, offrendo uno sguardo sincero sulla sua vita privata e sui pensieri che la accompagnano ancora oggi.
(Adnkronos) – ''Nel giorno del mio compleanno, 40 anni fa, sposai Pippo Baudo, mi feci un bel regalo. Il tempo era poco, io subito dopo dovevo andare in Russia per una turné e allora gli dissi: ci sposiamo e il giorno dopo partiamo. Lui in Russia si divertì da morire, faceva andare su e giù il sipario del teatro Bolshoi in continuazione, fu divertentissimo''. A raccontarlo, il giorno dopo il suo 80esimo compleanno, è Katia Ricciarelli, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1. Le sono mancati i suoi auguri? ''Negli ultimi anni no.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Verissimo, Iva Zanicchi a Katia Ricciarelli: “Faccio sogni erotici”. Silvia Toffanin in imbarazzo: “Me ne vado”
Durante l’ultima puntata di Verissimo, Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi hanno condiviso ricordi e aneddoti, tra cui discussioni su amore e sogni. Le due artiste, festeggiando gli 80 anni della Ricciarelli, hanno coinvolto il pubblico con conversazioni sincere e spontanee, che hanno anche provocato qualche imbarazzo alla conduttrice Silvia Toffanin. Un momento di intimità e allegria che ha arricchito l’intervista senza eccessi o sensazionalismi.
Leggi anche: Katia Ricciarelli e la ferita ancora aperta per Pippo Baudo: «Lo percepisco ancora». Cosa gli dedicherà a Natale
Katia Ricciarelli: «Faccio sogni erotici su uomini senza volto. Io sono sola e non ho nessuno, vivo col mio cane» - Il giorno dopo il suo 80esimo compleanno Katia Ricciarelli fa delle rivelazioni singolari a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, intervistata da Giorgio Lauro e ... msn.com
Katia Ricciarelli: "Ebbi un flirt con Alberto Sordi. La ferita di Baudo: non mi dissero che stava morendo" x.com
«Oggi sarebbero stati 40 anni di matrimonio». Katia Ricciarelli esordisce così nello studio di Verissimo, la voce che si incrina appena mentre mostra l’anello che Pippo Baudo le aveva regalato. Davanti a Silvia Toffanin, la cantante lirica lascia emergere ricordi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.