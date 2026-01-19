Kaiki Bruno, giovane terzino sinistro del Cruzeiro, è al centro di un’offerta da parte del Como. La trattativa prevede una proposta economica e una formula di trasferimento ancora in fase di definizione. Il club lariano punta a rafforzare la rosa con talenti emergenti, confermando l’interesse per i profili giovanili e di prospettiva. Restano da chiarire i dettagli dell’eventuale accordo tra le parti.

Toth Bournemouth: visite mediche, firma e ufficialità. Juventus e Lazio superate, dentro all’operazione per il gioiello ungherese! Ultimissime Calciomercato Venezia: vicinissimo Dagasso! Bruciata la concorrenza del Genoa, cosa è accaduto nella trattativa con il Pescara Calciomercato Fiorentina, pressing continuo su Fabbian: nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra Toth Bournemouth: visite mediche, firma e ufficialità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kaiki Bruno Como: offerta al Cruzeiro per il terzino sinistro. Le cifre e la formula del possibile acquisto dei lariani

Calciomercato Torino, Obrador si avvicina! C’è fiducia per l’arrivo del terzino sinistro del Benfica: svelata la formula

Il Torino si avvicina all’ingaggio di Obrador, terzino sinistro del Benfica. La società mostra fiducia e sta definendo i dettagli dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi con una formula specifica. L’obiettivo è rinforzare la corsia di sinistra con un profilo giovane e tatticamente adatto alle esigenze della squadra. La trattativa avanza con cautela, mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione delle trattative di mercato.

Il Como mette la freccia a sinistra: nel mirino il talento Kaiki Bruno

Il Como si prepara alla finestra di gennaio, puntando al talento Kaiki Bruno per rafforzare la rosa. Dopo aver concluso il 2025 con una vittoria importante sul Lecce, il club lariano mira a consolidare la propria posizione in classifica. La volontà è di mantenere un progetto equilibrato e sostenibile, valorizzando i giovani e puntando su acquisti mirati. La prossima finestra rappresenta un’occasione strategica per il club.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Como, offerta per Kaiki Bruno: Nuno Tavares l'alternativa - Come riporta Gianluca Di Marzio, i lariani hanno presentato un'offerta per Kaiki Bruno, terzino classe 2003 del Cruzeiro. fantacalcio.it