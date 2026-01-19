Un’esplosione si è verificata nel centro di Kabul, causando vittime e feriti tra i civili. Il bilancio provvisorio, comunicato dal Ministero dell’Interno talebano, indica decine di persone coinvolte. Si tratta di un episodio che si inserisce in un contesto di frequenti attacchi nella capitale afghana, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità della popolazione civile in Afghanistan.

Decine di persone sono state uccise e ferite in una esplosione avvenuta a Kabul, in Afghanistan. Lo ha reso noto il Ministero dell’Interno talebano, precisando che il bilancio è ancora provvisorio e destinato ad aggiornarsi e configurarsi come l’ennesima strage di civili nella capitale afghana. L’esplosione si è verificata lunedì pomeriggio (mattina ora italiana) nel quartiere Shahr-e-Naw, una zona centrale della capitale che ospita stranieri, sedi diplomatiche e attività commerciali ed è considerata tra le aree più sicure della città. Le prime informazioni dal Ministero dell’Interno. « Secondo i primi resoconti, diverse persone sono state uccise e ferite », ha dichiarato il portavoce del Ministero dell’Interno Abdul Mateen Qani, aggiungendo che ulteriori dettagli saranno comunicati successivamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Kabul, esplosione nel cuore della città: vittime e feriti tra i civili

