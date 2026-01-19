KISS | Il pallino per le luci

Le luci sugli aerei, come le colorate che vediamo nel cielo, sono state inventate per migliorare la visibilità e la sicurezza degli aeromobili. Questi dispositivi, chiamati luci di segnalazione, aiutano a identificare le posizioni e le direzioni degli aerei, prevenendo collisioni durante il volo e l’atterraggio. La loro introduzione è stata un passo fondamentale nello sviluppo delle norme di sicurezza aeronautica.

Chi ha inventato le luci sugli aerei? Proprio quelle colorate che vediamo lampeggiare quando ne scorgiamo uno nel cielo. Ecco la storia di Warren e della sua fantastica idea! Nel settore dell'aviazione c'è una lotta infinta tra chi tiene i conti di un progetto e chi esegue i calcoli e le scelte tecniche. Ecco che cosa succede spiegato in modo facile. Abbiamo lasciato la nostra eroina, Jean Batten, ormai famosissima. Vediamo il resto della sua fantastica vita. Vi avverto: questo podcast è fatto in due puntate perché la persona di cui parliamo ha avuto una vita veramente avventurosa. Le sue incredibili abilità la resero una pilota più brava delle sue celebri colleghe come Amy Johnson o Ameia Earhart ma dietro la sua bellezza si nascondevano spietatezza e determinazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

Fiorentina-Milan, le pagelle: Fagioli tiene il pallino del gioco, Kean appannato

Nell'incontro tra Fiorentina e Milan, le pagelle evidenziano le prestazioni dei singoli protagonisti. Fagioli si distingue per il controllo del gioco, mentre Kean appare meno incisivo rispetto alle aspettative. De Gea si conferma affidabile tra i pali, dimostrando attenzione e prontezza. Un confronto equilibrato che mette in luce le caratteristiche di entrambe le squadre, con un’attenzione particolare ai dettagli delle prestazioni individuali.

Marchegiani: “Fullkrug può cambiare le cose. Ho il mio pallino sulla punta del Milan”

Luca Marchegiani ha commentato le prospettive del Milan, sottolineando l'importanza di Fullkrug nel reparto offensivo. L'ex portiere della Lazio ha espresso interesse per il possibile impatto dell'attaccante e il ruolo che potrebbe svolgere nella squadra rossonera. Le sue parole offrono uno sguardo attento sulle strategie di mercato e sulle scelte del club milanese.

Aria di tempesta in casa KISS: dopo che Gene Simmons ha affermato che Peter Criss non ha composto la celebre "Beth", il Catman non si risparma rispondendo, "Le affermazioni di Gene sono ridicole e del tutto fuori luogo". Simmons aveva giustificato la prop - facebook.com facebook