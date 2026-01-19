Juventus Women Girelli indica la via | È molto dura ma andiamo avanti… Insieme – FOTO

La Juventus Women affronta un momento di sfida, come sottolineato da Girelli: «È molto dura, ma andiamo avanti… Insieme». La squadra continua il suo percorso con determinazione, affrontando le difficoltà con spirito di solidarietà e impegno. In questa fase, la collaborazione e la resilienza sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Juventus Women, Girelli indica la via: «È molto dura, ma andiamo avanti. Insieme». Il messaggio della centravanti bianconera. La sconfitta per 2-1 nel derby d'Italia contro l' Inter, andato in scena all'Arena Civica nella giornata di ieri, ha lasciato scorie pesanti in casa Juventus Women. Il ko in rimonta, arrivato dopo l'iniziale vantaggio di Salvai, non solo interrompe l'entusiasmo per l'anno nuovo, ma complica terribilmente la corsa scudetto: le bianconere di Massimiliano Canzi si ritrovano ora al quarto posto, scivolando a -8 dalla Roma capolista (vittoriosa 2-1 contro il Sassuolo).

Ufficiale Juventus Women Sliskovic firma con l'Amburgo - facebook.com facebook

La Juventus Women sprofonda a -8 dalla Roma. Al di là di qualche difetto strutturale ormai appurato, la sensazione è che gli sforzi faticosamente profusi in campionato raramente portino all'obiettivo. Troppe giocatrici sotto livello e squadra monca x.com

