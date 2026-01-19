Juventus Women cosa è cambiato | dal gioco rigettato dallo spogliatoio all’agonia del gol

Juventus Women ha attraversato un percorso di trasformazione, passando da momenti di difficoltà e scarso rendimento a una fase di crescita e rinnovamento. Questo processo ha coinvolto aspetti tattici, organizzativi e mentali, influenzando le prestazioni della squadra. Analizzando le tappe di questa evoluzione, si può comprendere come il club abbia affrontato le sfide e lavorato per migliorare, con l’obiettivo di ritrovare continuità e risultati positivi.

di Mauro Munno . Canzi chiamato alla ricerca di nuove soluzioni. È il 24 settembre. La Juventus Women a Castellammare elimina soffrendo l’ Inter in semifinale di Women’s Cup, Lia Wälti scuote la testa in tribuna: quello che sta vedendo non le piace. Qualche giorno dopo lo spogliatoio chiederà a Canzi, già faticosamente intento ad orientarsi verso un 3412 più palleggiato, di cambiare ulteriormente il ‘suo’ modo di giocare. Il menù vincente del 202425 viene rigettato, il piano A sta per piano Abortito. Senza Cantore che rovesci il campo, forse anche prima, la squadra non si sente più ‘confident’: stop alla marcatura integrale ‘uomo su uomo’, alla difesa a tre, a conquista e ripartenza, agli attacchi diretti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, cosa è cambiato: dal gioco rigettato dallo spogliatoio all’agonia del gol Conte racconta cosa è cambiato nello spogliatoio: il racconto prima di Benfica – Napoli

Antonio Conte ha condiviso le sue riflessioni su come sia cambiato lo spogliatoio del Napoli, in vista della decisiva sfida contro il Benfica. La partita di domani sera rappresenta un momento cruciale per gli azzurri, determinante per il proseguimento in Champions League e il proseguimento della loro stagione nel torneo. Sanderson: «Quando sono arrivata l’obiettivo della Juventus Women era vincere la Champions. Poi il progetto è un po’ cambiato…»

Sanderson racconta il percorso della Juventus Women, evidenziando come l’obiettivo iniziale fosse conquistare la Champions League. Nel corso del tempo, il progetto si è evoluto, portando a nuove sfide e ambizioni. Un’analisi del cambiamento di strategia e delle prospettive future della squadra femminile della Juventus. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Juve Women ko, Salvai non basta: il derby d'Italia femminile va all'Inter - Salvai commette un fallo ma l'arbitro sbaglia persona e ... tuttosport.com

Juventus Women-Parma, la magia di Barbara Bonansea chiude il match allo stadio 'Tardini'

La Juventus Women cade in casa dell'Inter Le bianconere ora sono a -8 dalla Roma capolista La cronaca del match nel primo commento - facebook.com facebook

La Juventus Women sprofonda a -8 dalla Roma. Al di là di qualche difetto strutturale ormai appurato, la sensazione è che gli sforzi faticosamente profusi in campionato raramente portino all'obiettivo. Troppe giocatrici sotto livello e squadra monca x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.