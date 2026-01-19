Juventus | verdetto definitivo sul fronte legale
Il Tribunale del Lavoro di Torino ha confermato il lodo arbitrale del 2024, stabilendo che la Juventus non può recuperare circa 9,8 milioni di euro più interessi. La decisione rappresenta un pronunciamento definitivo sul fronte legale per il club, segnando un importante sviluppo nella vicenda giudiziaria in corso.
La Juventus incassa un verdetto definitivo e pesante sul fronte legale: il 19 gennaio 2026 il Tribunale del Lavoro di Torino ha confermato in toto il lodo arbitrale del 2024, obbligando il club a non recuperare i circa 9,8 milioni di euro (più interessi maturati, per un totale stimato intorno
Juventus-Napoli è già iniziata, la doppia sfida contro Cagliari e Sassuolo: i bianconeri sognano il sorpasso prima dello scontro diretto - Le due squadre, adesso separate da un solo punto in classifica, si affronteranno domenica 25 gennaio all'Allianz Stadium nello scontro diretto. msn.com
JUVENTUS NEI GUAI! La #Juve in questo 2026 da poco iniziato ha ricevuto una multa di mezzo milione dalla Consob che giudica irregolari anche i suoi nuovi bilanci. Il verdetto al TAR del 30 giugno si avvicina e per la #Juventus aumentano i rischi. La C - facebook.com facebook
