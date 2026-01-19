Juventus subito l’Europa per ripartire | allo Stadium arriva il Benfica di Mourinho

La Juventus torna in campo europeo con la sfida contro il Benfica di Mourinho allo Stadium. Dopo la sconfitta a Cagliari, l’obiettivo è ritrovare fiducia e continuità in Champions League, mettendo da parte temporaneamente il confronto con il Napoli in campionato. Un'occasione importante per la squadra di rimettersi in carreggiata e consolidare le proprie ambizioni continentali.

Archiviare in fretta il passo falso di Cagliari e ritrovare certezze sul palcoscenico più alto. È con questo obiettivo che la Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League, mettendo momentaneamente in secondo piano il big match di campionato contro il Napoli. Prima della sfida della domenica, allo Stadium arriva un test che pesa: il Benfica guidato da José Mourinho. Una notte europea per misurare ambizioni. La gara di mercoledì sera non è solo un appuntamento di calendario. È un banco di prova utile a misurare solidità, personalità e ambizioni della squadra di Luciano Spalletti. Contro un avversario di prestigio, con esperienza e identità europea, la Juventus cerca risposte immediate, anche per allontanare le scorie mentali lasciate dall'ultima uscita in campionato.

