Juventus | Spalletti fiducioso

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari, la Juventus si è confrontata con le proprie prestazioni nella giornata di lunedì alla Continassa. Luciano Spalletti, allenatore della squadra, si è mostrato fiducioso nel percorso di crescita e nel lavoro quotidiano, sottolineando l’importanza di analizzare gli aspetti da migliorare e di mantenere un approccio equilibrato in vista delle prossime partite.

La Juventus, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Cagliari del 17 gennaio 2026, ha vissuto un lunedì di riflessione alla Continassa. Luciano Spalletti ha riunito il gruppo per un discorso motivazionale che, secondo fonti vicine all'ambiente bianconero, ha avuto un tono protettivo, incoraggiante e fiducioso, lontano da toni rabbiosi

