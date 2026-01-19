juventus sondaggio per giovane santana del verona

La Juventus ha avviato un sondaggio per Giovane Santana, giovane attaccante brasiliano del Verona. Classe 2003, Santana potrebbe rappresentare un’opzione per rinforzare la rosa offensiva e coprire il ruolo di vice Yildiz. La società sta valutando la possibilità di inserire il giocatore nel progetto tecnico, considerando le esigenze di rotazione e sviluppo dei giovani talenti.

Movimenti offensivi in casa Juventus. I bianconeri si sono informati su Giovane Santana, attaccante brasiliano classe 2003 di proprietà del Hellas Verona, individuato come possibile rinforzo per allungare le rotazioni davanti e coprire il ruolo di vice Yildiz. Secondo quanto emerge nelle ultime ore, il Juventus ha avviato i primi contatti esplorativi con il club scaligero per capire margini e costi dell’operazione. La valutazione fissata dal Verona oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro, con apertura anche a una soluzione strutturata: prestito con obbligo di riscatto a giugno. Sul profilo di Giovane Santana non c’è però solo la Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Atalanta su Giovane Santana: offerta al Verona, superata la Juventus

L’Atalanta si è mossa rapidamente per Giovane Santana, presentando una prima offerta al Verona. Il club bergamasco cerca di anticipare la concorrenza di Roma e Inter, puntando sul giovane talento. La strategia dell’Atalanta mira a rafforzare la squadra con un profilo emergente, in un mercato caratterizzato da molte trattative e attenzione alle opportunità.

Calciomercato, l’Atalanta punta Giovane Santana del Verona mentre saluta Brescianini e Maldini

L'Atalanta si sta preparando a cedere Marco Brescianini, ormai vicinissimo alla Fiorentina, mentre intensifica le trattative per Giovane Santana, giovane attaccante brasiliano del Verona. La società bergamasca sembra orientata a rafforzare il reparto offensivo, puntando su talenti emergenti come Santana, nel contesto di un mercato in evoluzione.

