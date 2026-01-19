Juventus sfuma Timber | accordo vicino col Marsiglia

La Juventus sembra aver rinunciato all'acquisto di Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord, dopo aver raggiunto un accordo con il Marsiglia. La trattativa per il giocatore, che aveva attirato l'interesse di diversi club, sembra ormai conclusa. La società bianconera potrebbe ora concentrarsi su altre possibilità di mercato, lasciando da parte questa pista ormai sfumata.

Pista che si spegne sul mercato. Juventus esce di scena per Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord seguito nelle scorse settimane anche dal Napoli. Il futuro del classe 2001 non sarà in Italia. Nelle ultime ore, infatti, l’Olympique Marsiglia ha accelerato in modo decisivo, entrando nella fase conclusiva dell’operazione. Secondo quanto emerge, è già stato raggiunto un accordo verbale con il giocatore sull’ingaggio, mentre i contatti tra i club sono avanzati per definire la cifra finale del trasferimento. La volontà è quella di chiudere entro le prossime 24 ore, tempistica richiesta dallo stesso Timber. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Maignan Juventus, rinnovo vicino con il Milan: sfuma il sogno per i bianconeri. Pronto un accordo fino a questa data

Maignan e il Milan sono vicini a rinnovare il proprio contratto, mentre si allontana l’ipotesi di un trasferimento alla Juventus. L’accordo, che prolungherà la collaborazione fino a una determinata data, rappresenta un passo importante per il club rossonero. La trattativa si avvicina alla conclusione, confermando la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme.

Mateta Juventus, i prossimi giorni possono essere già quelli decisivi! Accordo vicino col giocatore, col Palace si può chiudere a questa cifra

Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il trasferimento di Mateta alla Juventus. Dopo settimane di trattative, si avvicina un accordo con l’attaccante, il cui rinnovo con il Palace sembra ormai lontano. La trattativa si sta concentrando su una cifra specifica, che potrebbe facilitare la chiusura dell’affare nei prossimi giorni. Restano aggiornamenti importanti in vista di questa possibile operazione di mercato.

