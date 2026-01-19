Juventus scontro in diretta Spalletti – Hernanes dopo Cagliari

Dopo la recente sconfitta della Juventus a Cagliari, si è vissuto un momento di tensione tra Luciano Spalletti e Hernanes durante la diretta su DAZN. La discussione, nata nel post partita, ha attirato l'attenzione degli spettatori e ha evidenziato le tensioni tra gli allenatori e i giocatori coinvolti nell'evento. Un episodio che ha suscitato interesse nel mondo del calcio e tra i tifosi.

Nel post partita dell sfortunata sconfitta di Cagliari, Luciano Spalletti e il profeta Hernanes hanno avuto attimi di tensione in diretta su DAZN. Le parole di Hernanes Il tecnico bianconero non ha gradito il commento espresso poco prima in studio da Hernanes, che aveva lasciato intendere come alla Juventus manchino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, scontro in diretta Spalletti – Hernanes dopo Cagliari Spalletti sente il commento di Hernanes dopo Cagliari-Juventus e non si trattiene: in studio cala il gelo

Dopo la partita tra Cagliari e Juventus, Luciano Spalletti risponde in diretta al commento di Hernanes sulla qualità della rosa bianconera. L'intervento del tecnico toscano ha suscitato attenzione, evidenziando un momento di confronto tra le due parti. Questa replica rappresenta un punto di riflessione sulle percezioni e le valutazioni relative alle forze in campo, offrendo uno sguardo sulla dinamica tra allenatore e analisti nel contesto del calcio italiano.

