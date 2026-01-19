Juventus pressing su Mingueza | offerta al Celta Vigo il club resiste

La Juventus ha avanzato un'offerta per Oscar Mingueza, cercando di rafforzare la propria linea difensiva. Tuttavia, il Celta Vigo si mostra deciso a mantenere il giocatore in rosa almeno fino alla fine della stagione, rendendo complesso il trasferimento. La trattativa è in corso, con entrambe le parti che valutano le rispettive posizioni.

La Juventus accelera per Oscar Mingueza ma trova resistenza dal Celta Vigo, deciso a trattenere il difensore almeno fino a fine stagione. Nonostante l’accordo sia già definito, con un’intesa vicina per il trasferimento a gennaio, i galiziani frenano per non restare scoperti in difesa. La situazione su Mingueza. La Juventus ha formalizzato un’offerta da 3 milioni di euro per Óscar Mingueza, per convincere il Celta Vigo a lasciare partire il terzino spagnolo già durante questa sessione di mercato. Il club, tuttavia, ha mostrato la volontà di trattenere il calciatore fino al termine della stagione, per non cercare un sostituto nel corso della stagione in corso, con tempi ristretti e complicazioni tattiche. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Mingueza Juve, la dirigenza vuole anticipare i tempi: presentata l'offerta al Celta Vigo.

Mingueza alla Juventus, i numeri della sua stagione al Celta Vigo.

