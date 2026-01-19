Durante la partita di Cagliari, sono emerse discussioni riguardo a un possibile contatto tra Miretti e Mazzitelli. La Juventus potrebbe valutare eventuali contestazioni o riflessioni in relazione a questa situazione, che ha suscitato alcune polemiche tra gli addetti ai lavori. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre i tifosi attendono eventuali developments ufficiali.

La Juventus potrebbe avere da recriminare dopo la sconfitta di Cagliari per il contatti Miretti-Mazzitelli. La Juventus cade a Cagliari: ma c’è un episodio. La Juve incappa in una sconfitta amara e inaspettata sul campo del Cagliari, chiudendo con un 1-0 la sfida della 21ª giornata di Serie all’Unipol Domus. L'articolo Juventus, polemiche sul contatto Miretti-Mazzitelli a Cagliari proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Brutta caduta della Juventus a Cagliari. Mazzitelli gela Spalletti

La Juventus incontra una sconfitta inattesa a Cagliari, con un gol di Luca Mazzitelli al 65' che interrompe la serie positiva dei bianconeri. La vittoria rappresenta un risultato importante per il Cagliari nella lotta per la salvezza, mentre per la Juventus si tratta di un passo falso dopo un buon periodo di risultati. Un risultato che modifica gli scenari di classifica e apre nuovi spunti di riflessione.

Miretti Mazzitelli: Massa prima dà poi revoca il penalty alla Juventus. Cosa è successo alla Unipol Domus – FOTO

Durante la partita tra Juventus e Cagliari, Miretti Mazzitelli è stato coinvolto in un episodio controverso nell'area rossoblù. L'arbitro ha inizialmente assegnato un penalty alla Juventus, ma successivamente ha rivisto la decisione dopo l'on-field review, revocando la scelta. La dinamica ha suscitato attenzione e discussioni tra tifosi e commentatori, evidenziando l'importanza delle verifiche video nelle decisioni arbitrali.

