Juventus mercoledì comincia il tour de force | a Torino arriva il Benfica

Mercoledì, la Juventus inizia un intenso ciclo di gare, con l’arrivo del Benfica a Torino. La recente sconfitta contro il Cagliari ha segnato la conclusione di un periodo di partite più accessibili, rendendo questa fase più impegnativa. La squadra si prepara ora a confrontarsi con avversari di livello superiore, con l’obiettivo di mantenere equilibrio e concentrazione in un momento delicato della stagione.

La sconfitta contro il Cagliari di sabato sera, oltre ad aver messo una definitiva pietra tombale sui possibili sogni scudetto della Juventus, ha anche sancito la fine della serie di partite “abbordabili” che i bianconeri hanno avuto a disposizione nelle ultime settimane. Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese ed infine Cagliari, per l’appunto, hanno fruttato un complessivo di 10 punti. Non pochi, anche se ci si poteva aspettare un en plein degli uomini di Spalletti, soprattutto vista l’ ottima proposta di gioco dimostrata in tutte e cinque le partite. Dopo questo filotto più morbido, è ora in arrivo un vero e proprio tour de force per Yildiz e compagni.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Unieuro, inizia il tour de force. Livorno mercoledì, poi al Palafiera arriva la Tezenis Verona

Atalanta, subito in campo in vista dell’Inter: comincia il tour de force d’alta quota

L'Atalanta si prepara a una serie di impegni cruciali, a partire dalla sfida contro l’Inter di domenica 28 dicembre. Dopo la vittoria contro il Genoa, i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti lunedì 22, concentrandosi sul prossimo match. Questa fase rappresenta un momento importante nel calendario di fine anno, con la squadra pronta a confrontarsi con avversari di livello in un difficile tour de force.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Questa sera in diretta su maxi schermo cagliari juventus serie a Domani sera milan lecce serie a Martedì sera inter arsenal champions league Mercoledì sera juventus benfica champions league Venerdì sera inter pisa serie a #birreria #pub #since1998 #crem - facebook.com facebook